العبسي: على القيادات توحيد الجهود لإنقاذ لبنان

استقبل بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة السفير ايلي الترك وكانت مناسبة لتهنئته بمنحه وسام الأرز الوطني رتبة كومندور ووسام الاستحقاق اللبناني الدرجة الاولى المذهب من رئيس الحمهورية العماد ميشال عون تقديرا لخدماته من أجل لبنان.

وإطلع خلال اللقاء من السفير الترك على أهمية الإنتشار اللبناني في العالم وخصوصا أبناء طائفة الروم الملكيين الكاثوليك مقدراً خبرته في عالم الاغتراب وخاصة خلال ترؤسه نجاحات مؤتمرات الطاقات الإغترابية LDE.

كما استقبل العبسي رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في حزب القوات اللبنانية أنطوان مراد وممثل المكتب لدى طائفة الروم الملكيين الكاثوليك إيلي شويري حيث سلم الوفد البطريرك العبسي دعوة للمشاركة في القداس السنوي على نية شهداء المقاومة اللبنانية، كما نقل اليه تحيات رئيس الحزب سمير جعجع وتقديره.

وشكر العبسي الوفد على الدعوة وطلب نقل تحياته ومحبته للدكتور جعجع، لافتا الى ان “الشهيد في المسيحية يمثل اعلى مرتبة في القداسة”.

وتمنى على “القيادات المسيحية واللبنانية المخلصة توحيد الجهود لإنقاذ لبنان بمعزل عن التباينات السياسية”، مؤكدا على “أهمية التنوع والمساواة والاعتراف بالآخر”.