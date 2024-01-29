العبسي من بروكسل: أمامنا مستلزمات وتحدّيات كثيرة

شدّد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، على أهمية التواصل بين مكونات المجتمعات لا سيما في هذه الظروف القاسية التي تفرض نفسها على الجميع.

وقال العبسي من بروكسل خلال جولته الأوروبية: “نحن أبناء الحاضر وأبناء المستقبل وما نواجهه، ما يتحدّانا الآن وهنا، كثير وملحّ وفي حاجة إلى أن نجد له حلولاً قدر المستطاع”.

كما أشار إلى أنه “أمامنا مستلزمات وتحدّيات كثيرة ومنها ما هو مُلِحٌّ كموضوع حضور كنائسنا نحن الشرقيّين في المغتربات، هذا الموضوع الذي يكبر يومًا بعد يوم والذي ينبغي علينا أن نوجّه له عناية خاصّة”.

وأكّد على أنه في الأيّام المقبلة، “سنستمرّ أيضًا بكلّ قوانا من أجل البلوغ إلى الوحدة التي نَنشُدها جميعنا، مذلّلين العقبات التي تحول دونها”.