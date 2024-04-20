العبسي يستقبل السفير البابوي ويلتقي شخصيات

استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا في المقر البطريركي في الربوة وبحث معه في الشأن اللبناني والوضع المسيحي في المنطقة في ظل الازمات العاصفة .

ثم استقبل نقيب المحامين في بيروت فادي المصري واطلع منه على الاوضاع العامة في نقابة المحامين والدور الذي تلعبه في هذا الظرف العصيب خصوصا على صعيد المطالبة باموال المودعين .

كذلك التقى النائب ملحم رياشي الذي تداول معه في اوضاع الروم الملكيين الكاثوليك في لبنان ودول الاغتراب خصوصا في الاردن والولايات المتحدة . كذلك عرض كعه للاوضاع السياسية والامنية في البلاد .

ثم التقى رئيس مركز امن عام الجديدة الرائد الآن داغر . ثم رئيس فرع مخابرات جبل لبنان العميد الركن طوني معوض .ثم رئيس مكتب الاعلام في المديرية العامة للامن العام العميد ايلي الديك .

ومن زوار العبسي نائب رئيس كاريتاس لبنان الدكتور نقولا حجار وممثلة الروم الملكيين الكاثوليك في كاريتاس القاضية ميراي حداد .