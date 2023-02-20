العبودية تودّع ابنها محمد المحمد الذي قضى في زلزال تركيا

شيّعت بلدة العبودية الشاب محمد المحمد الذي قضى في الزلزال المدمر الذي ضرب انطاكيا في تركيا، بموكب شعبي مهيب، شارك فيه النائب وليد البعريني وفاعليات المنطقة ورؤساء بلديات ومخاتير، تخلله اطلاق نار كثيف في الهواء.

وكان جثمان الشاب المحمد وصل ليل امس الى مطار رفيق الحريري الدولي على متن طائرة تركية، وتم نقله بواسطة سيارة اسعاف تابعة لبلدية البيرة الى مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي.

أَمّ المصلين عن روحه في مسجد بلدة العبودية الكبير الشيخ عبد الكريم الزعبي، الذي القى كلمة توجّه من خلالها بالتعزية لعائلة المحمد واهالي العبودية وعكار بهذا المصاب، محمّلا الدولة اللبنانية “مسؤولية كل هذه المآسي الحاصلة التي دفعت بالشباب الى الهجرة بحرًا نحو المجهول والى مغادرة البلاد بحثا عن حياة كريمة”.

ووجه تحية باسم عائلة الضحية محمد واهالي عكار الى “أبطال ومغاوير الدفاع المدني الذين اثبتوا جدارة اللبناني ومروءته”.