الثلاثاء 4 محرم 1444 ﻫ - 2 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العثور على الطائرة المدنية التي سقطت الأربعاء في البحر

15 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 15 - أكتوبر - 2021 10:31 صباحًا
البحر - تعبيرية

البحر - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

عثرت صباح اليوم الجمعة الطائرة المدنية اللبنانيّة التي سقطت الأربعاء في البحر.

ويعمل مغاوير البحر على سحب جثتي الضحيتين من الطائرة التي سقطت في البحر قبالة حالات

يذكر أنه سقطت طائرة مدنية صغيرة على متنها شخصان، الأربعاء، في البحر قبالة السواحل اللبنانية.

والطائرة تابعة لـ”نادي الطيران اللبناني”، وقد سقطت في البحر قبالة بلدة حالات بمحافظة جبل لبنان.

وطلبت رئاسة الحكومة من الجيش إرسال طوافة للمساعدة في عملية البحث عن الشابين اللذين كانا على متن الطائرة.

كما تم استنفار القوات البحرية في مهمة البحث والإنقاذ.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب غسان حاصباني
    حاصباني: سنعمل جاهدين للوصول الى حقيقة تفجير المرفأ
    السفارة الأوكرانية تقدّم عرضًا للحكومة اللبنانية.. ما مضمونه؟
    كهرباء لبنان
    عمّال ومستخدمو "كهرباء لبنان" يعلّقون إضرابهم لغاية 10 آب

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشعب اللبناني يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية
    مفاجأة من البنك الدولي.. لبنان الأول عالمياً!!
    السفارة البريطانية في بيروت
    بيان للسفارة البريطانية في لبنان عن تقديم طلبات منح جامعية
    حسن نصرالله
    نصرالله يخشى من طعنة سورية.. وخوف من "بيعة" روسية - إسرائيلية