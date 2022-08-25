العثور على المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس (صوَر)

أفاد الجيش اللبناني، في تغريدة على تويتر، بأنّ طاقم الغواصة عثر على المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس.

وأوضح أن المركب كان على عمق ٤٥٩ متراً ومسافة ١٣٠ متراً من موقع الغرق الذي حدّدته القوات البحرية.

وكانت مهمة البحث عن المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس انطلقت في وقت سابق، حيث وصلت الغواصة إلى موقع الغرق وباشرت تنفيذ المهمة على بعد 6 أميال بحرية من الشاطئ، وفق ما أعلن الجيش اللبناني.

وكان الجيش قد أجّل البحث عن المركب الغارق قبل نحو 4 أشهر، بسبب ارتفاع الموج، ما قد يهدد المهمة.

وقال الجيش في تغريدة على حسابه الرسمي على “تويتر” إنه تم “تأجيل مهمة البحث عن المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس بسبب ارتفاع موج البحر، ما قد يهدد سلامة الغواصة وطاقمها”.

عثر طاقم الغواصة على المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس، وذلك على عمق ٤٥٩ متراً ومسافة ١٣٠ متراً من موقع الغرق الذي حددته القوات البحرية. ٢/١#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/spLIYCZxwW — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 25, 2022