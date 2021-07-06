العثور على المفقودتين اللتين غادرتا المنزل في الضنية

أفادت قوى الأمن الداخلي أنّه تم العثور على المفقودتين اللتين غادرتا لأسباب عائلية وهما بصحة جيدة، حيث تم تسليمهما الى ذويهما بناءً لإشارة القضاء المختص.

وكان صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بلاغ جاء فيه:

“تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودتين:

– سوزان أحمد عثمان (مواليد عام ٢٠٠٧، لبنانية)

– احلام احمد عثمان (مواليد عام ٢٠٠٩، لبنانية)

اللتين غادرتا صباح اليوم ٥-٧-٢٠٢١، منزل والديهما الكائن في بلدة بخعون / الضنية الى جهة مجهولة، ولم تعودا.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوهما أو لديهم أي معلومة عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتصال بفصيلة الضنية في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: ٤٩٠٦٧٣-٠٦ ، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.