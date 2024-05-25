العثور على المواطنَين المفقودَين عند شاطىء كفرعبيدا

أفادت مصادر مطلعة، اليوم السبت، بأن عناصر ⁧‫الدفاع المدني عثرت‬⁩ على جثتي المواطنين يحيى أحمد عبوس ووليد يعقوب سركيس. فيما حاول عناصر من وحدة الإنقاذ البحري ومن المراكز البرية في الدفاع المدني، منذ الثانية فجرا، العثور عن مواطنين أبلغ عن فقدانهما بالقرب من شاطئ كفرعبيدا.

حث نفّذ عناصر عمليات المسح الميداني الشامل بحثاً عن المفقودين، وسط ظروف مناخية بالغة الصعوبة نظرًا لارتفاع الأمواج وكثافة حركة التيارات المائية. وتم العثور على أغراضهما الشخصية واوراقهما الثبوتية داخل حقيبة وجدت على الشاطئ.

هذا وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، أصدرت بياناً حذرت فيه المواطنين والمقيمين والسائحين من الاقتراب من الشاطئ بسبب تأثيرات المنخفض الجوي ما قد يعرضهم لخطر الغرق.