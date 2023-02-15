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العثور على جثة رجل مجهول الهوية... هل تعرفون عنه شيئاً؟

منذ 5 دقائق
جثة- تعبيرية

جثة- تعبيرية

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

بتاريخ 12-2-2023 عُثر في محلّة جسر خلدة على جثّة رجل مجهول الهويّة، في العقد السادس من العمر تقريباً، قصير القامة، نحيف البنية، حنطيّ البشرة، ملتحٍ، وأبيض الشعر واللحية.

نقلت الجثّة إلى مستشفى “كمال جنبلاط”.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنهم شيئاً، إبلاغهم الحضور الى المستشفى المذكور، والاتصال بمفرزة سير بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 289150-01، تمهيداً لاستلام الجثّة.

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