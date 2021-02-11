العثور على جثة سيدة في قصقص مكبلة اليدين.. قوى الأمن تكشف سبب الوفاة

عثر مساء أمس الأربعاء على جثة سيدة خمسينية مكبلة اليدين قرب محلة قصقص وقد فارقت الحياة.

واليوم أعلنت قوى الأمن الداخلي في تغريدة على حسابها عبر “تويتر” أن “وسائل الإعلام تداولت خبراً مفاده العثور على سيدة متوفية مكبلة اليدين تحت جسر المشاة في منطقة قصقص”.

وكشفت أن “بعد المتابعة من قوى الأمن وكشف الطبيب الشرعي على الجثة تبين أن الوفاة طبيعية”.

‌‎اما عن سبب تكبل اليدين فقد اوضحت قوى الامن انه وبحسب التحقيقات الأولية لدى شعور السيدة بضيق في التنفس حاولت خلع سترتها وقد أغمي عليها قبل أن تتمكن اتمام ذلك لتحصل الوفاة فيما بعد وهي في هذه الوضعية.

