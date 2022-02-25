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العثور على جثة شاب على ضفاف نهر داريا في كسروان

25 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 25 - فبراير - 2022 2:14 مساءً
مركبة تابعة للدفاع المدني اللبناني

مركبة تابعة للدفاع المدني اللبناني

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني “ان عناصر من وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني، عثرت على جثة الشاب الذي كان قد فقد بعد ظهر أمس على ضفاف نهر داريا /كسروان”.

واشارت في بيان الى ان”الجثة قد استقرت على بعد 700 م تقريبا عن المكان الذي سقط فيه في موقع خطير جدا. ويعمل العناصر حاليا على انتشال الجثة بحضور الجهات الامنية المختصة”.

كذلك أفادت المديرية بان عناصر الدفاع المدني من وحدة الانقاذ البحري ومن المراكز المجاورة كانوا قد واصلوا البحث عن الشاب منذ الساعة 15,30 من بعد ظهر امس وحتى الساعة، وسط ظروف مناخية قاهرة بسبب هطول الأمطار بغزارة وارتفاع منسوب مياه النهر.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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