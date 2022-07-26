الثلاثاء 27 ذو الحجة 1443 ﻫ - 26 يوليو 2022 |
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العثور على جثة قاصر مقابل شاطئ طبرجا

منذ 45 دقيقة
جثة

جثة

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أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ في بيان بأنه “اثناء تنفيذ عناصر من ​وحدة الإنقاذ البحري​ عمليات تدريب على مهمات الإغاثة مقابل شاطئ ​طبرجا​، عثروا صدفة على جثة فتى سوري الجنسية في الثانية عشرة من العمر تطفو على بعد 100 متر عن الشاطئ، فعملوا على الفور على انتشال الجثة ونقلها الى ​مرفأ جونية​”.

ولفتت الى أنه “تم استدعاء ذوي الطفل الغريق والاجهزة الامنية المختصة والطبيب الشرعي.

وعقب إتمام الاجراءات القانونية اللازمة تم نقل الجثة بواسطة سيارة اسعاف تابعة للدفاع المدني الى ​مستشفى سيدة لبنان​ في جونية. مع الإشارة إلى أن الفتى كان مفقوداً وقد أبلغ ذويه عن فقدانه بعيد اتجاهه الى البحر”.

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