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العثور على جثث سيدتين وطفلين بعد فقدانهم في جرود عيناتا …إليكم تفاصيل الوفاة

منذ 28 دقيقة
الهرمل

الهرمل

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اعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر العثور على جثث المفقودين الأربعة في جرود عيناتا (سيدتين وطفلين)، بعد جهود مضنية لفرق الدفاع المدني والجيش وقوى الأمن، وهم جميعاً من التابعية السورية، توفوا بسبب البرد القارس.

وأوضح انه سيتم فتح تحقيق بالموضوع مع الشخص اللبناني الذي كان برفقتهم سابقاً حول ما اذا كانت مسألة تهريب بشر ام لا.

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