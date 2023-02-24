العثور على سيارة الشيخ الرفاعي... ماذا في التفاصيل؟

أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للإعلام” أنه تم العثور على سيارة الشيخ أحمد شعيب الرفاعي قرب “مستشفى الهيكلية” في قضاء الكورة.

وضجّت منطقة عكّار شمالي لبنان، الإثنين، بخبر اختفاء إمام مسجد بلدة القرقف العكارية الشيخ أحمد شعيب الرفاعي، الذي غادر منزله عصر الأثنين ولم يعد بعد أن فقد الاتصال به لاحقاً.

ووفق روايات وشهادات أهالي بلدة القرقف مسقط رأس الشيخ المفقود، فإنّ “الأخير غادر منزله مساء الاثنين متوجّهاً إلى مدينة طرابلس، وشوهد عبر كاميرات المراقبة أنه أدّى صلاة المغرب في أحد مساجد منطقة البداوي المدخل الشمالي لطرابلس قبل أن يتوجّه نحو منطقة الميناء في المدينة حيث فقد أثره هناك.