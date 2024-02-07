العدوان الإسرائيلي يتوسع.. شهيد وجريحان في قصف بلدة الخيام بجنوب لبنان

استشهد مواطن وأصيب اثنان آخران، (الأربعاء 7-2-2024)، في قصف إسرائيلي على بلدة الخيام جنوب لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.

وتعرضت بلدة الخيام لسلسلة غارات وأظهرت صورة التقطها مصور “وكالة الصحافة الفرنسية” أربع سحب دخان تتصاعد من أطراف البلدة ووسطها في الوقت ذاته. وأدت إحدى الغارات إلى مقتل مدني.

كما تعرّضت بلدات عدة، صباح اليوم، لضربات إسرائيلية، استهدفت إحداها محطة لضخ المياه في سهل الوزاني.

في المقابل، حلق الطيران الحربي المعادي فوق القليعة وبرج الملوك مطلقا القنابل الحرارية، كما شن غارات وهمية خارقا جدار الصوت في أجواء منطقة صور.

في المقابل، استهدف حزب الله ‏”موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة و‏تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه ‏بالأسلحة الصاروخية وحقق فيهما إصابات مباشرة”. واستهدف التجهيزات الفنية في موقع راميا.

كما أعلن الحزب عن استهداف قاعدة خربة ماعر بصاروخ “فلق 1” وإصابتها بشكل مباشر.

بدورها، استهدفت حركة أمل عند الساعة 1:20 ظهرا ثكنة راميم التابعة لجيش العدو الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية وحققت إصابات مباشرة ردا على استشهاد 3 من عناصرها في بيت ليف.