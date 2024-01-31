العدوان الإسرائيلي يُؤرق ليل جنوب لبنان.. ما آخر المستجدات الميدانية؟

دوّت صافرات الإنذار، صباح اليوم، في بلدات في الجليل الأعلى تحسّبًا من مسيّرة تسلّلت من جنوب لبنان إلى شمال الأراضي المحتلة.

إلى ذلك، قصف العدو الإسرائيلي قرابة الساعة العاشرة ليلًا أطراف بلدات رامية والناقورة وعلما الشعب وعيتا الشعب والضهيرة، وأودية محيطة ببلدات زبقين والناقورة بقذائف المدفعية الثقيلة، ما أدى إلى أضرار جسيمة في شبكة الكهرباء في بلدة الضهيرة، التي باتت بمعظمها على الأرض.

كما أطلق العدو الإسرائيلي قبيل منتصف الليل الفائت من مواقعه المتاخمة لبلدة الناقورة نيران رشاشاته الثقيلة على الأحراج المتاخمة للخط الأزرق وجبلي اللبونة والعلام .

فيما دعا الأهالي شركة كهرباء لبنان الى إجراء صيانة للأضرار التي تلحق بشبكة الكهرباء بعد كل قصف معاد.

وعند منتصف الليل، أطلق العدو الإسرائيلي قذائف مباشرة وبشكل متقطع على أطراف بلدة عيتا الشعب.

وحتى صباح اليوم، حلق الطيران الحربي المعادي فوق منطقة صور والساحل البحري، وكانت القنابل المضيئة تملأ سماء القطاعين الغربي والأوسط.