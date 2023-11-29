العدوّ يخرق هدوء الجنوب.. ويُطلق النار قرب آلية للجيش اللبناني

دورية للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل عند الحدود الللبنانية الجنوبية - أرشيفية (أ ف ب)

أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق النار في اتجاه محيط آلية عسكرية للجيش اللبناني في موقع “العباد” عند حدود بلدة حولا في جنوب لبنان، وفق ما أفادت “سكاي نيوز عربية”.

يأتي ذلك بعد أن سقطت قذيفة إسرائيلية أمس الثلاثاء، على أطراف بلدة عيتا الشعب، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، فيما تشهد بلدات الشريط الحدودي في جنوب لبنان حالة من الترقب، حيث خيم الهدوء الحذر في المنطقة، منذ مساء أمس، على وقع تجديد الهدنة المؤقتة في غزة، بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية “حماس”.

هذا وعاد سكان قرى الشريط الحدودي في جنوب لبنان إلى منازلهم لتفقدها، وفتحت المتاجر والمطاعم والمقاهي أبوابها.

بالمقابل تسيّر قوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل” دورياتها على طول الحدود الجنوبية للبنان.