الجمعة 2 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 15 ديسمبر 2023 |
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العدو أطلق صباحا القذائف الحارقة على الأشجار في جرود الناقورة وعلما الشعب

منذ 5 دقائق
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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أطلق العدو الاسرائيلي صباح اليوم، من مواقعه في اللبونة ورأس الناقورة الانكليزية عددا من القذائف الحارقة لإشعال النار في ما تبقى من أشجار في جرود بلدتي الناقورة وعلما الشعب.

وكان العدو صعد من هجماته وتعدياته ليل أمس، فأغار الطيران الحربي المعادي والطيران المسير على عدد من الاهداف المدنية في قرى القطاعين الغربي والاوسط، ما أدى الى إلحاق أضرار جسيمة في مسجد بلدة الجبين وفي منزل في بلدة عيتا الشعب.

كما تعرضت قبيل منتصف الليل الفائت، أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب لقصف مدفعي متقطع.

وحتى صباح اليوم، استمر العدو بإطلاق القنابل الضوئية وتحليق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، وصولا الى مشارف مدينة صور وبعمق جنوبي فوق مجرى نهر الليطاني.

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