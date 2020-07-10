العدو الإسرائيلي سلّم الأشخاص الذين عبروا أمس السياج الحدودي

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سلم جيش العدو الاسرائيلي ثلاثة اشخاص من التابعية السودانية عند بوابة محافر العديسة

وذلك بعدما اعتقلهم ليلا اثر تسللهم الى الاراضي المحتلة عبر السياج التقني ،

وقد تسلمتهم قوات اليونيفيل التي قامت بدورها بتسليمهم الى مخابرات الجيش اللبناني للتحقيق معهم وإجراء المقتضى القانوني بحقهم.، وجرى نقلهم الى صيدا للتوسع بالتحقيق.

وفي وقت لاحق صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات فجر اليوم في بلدة العديسة – الجنوب، ثلاثة أشخاص من التابعية السودانية كانوا قد دخلوا الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتقلتهم قوات العدو الإسرائيلي في وقت سابق قبل أن تُطلق سراحهم وتعيدهم إلى داخل الأراضي اللبنانية.

بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.