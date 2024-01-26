العدو يدّعي استهداف مهبط لطائرات "حزب الله".. ويُواصل قصف الجنوب!

زعمت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، أنّ الجيش الإسرائيلي هاجم أمس مهبطًا رئيسيًا لطائرات حزب الله وإيران في قلعة جابر في لبنان، كان يستخدم لشن هجمات جويّة ضد إسرائيل، في تصعيد كبير بين الجانبين، بحسب وصفها.

يشار إلى أنّه في أيلول الماضي، نشر وزير الدفاع في حكومة الاحتلال يوآف غالانت صورًا زاعمًا أنّها “تظهر القاعدة الجوية المشتركة بين حزب الله وإيران في جنوب لبنان، على بعد حوالي 20 كيلومترًا من الحدود” مع فلسطين المحتلة.

جاء ذلك في وقت استهدفت مدفعية العدو الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، بلدة حولا ومنطقة القعدة ووادي البياض. فيما أشارت معلومات إلى انفجار صاروخ اعتراضي للقبة الحديدية في أجواء حدود الناقورة.

كما تعرضت أطراف وادي حامول في الناقورة لقصف مدفعي معاد.

بدورها، أفادت وسائل إعـلام إسرائيلية، بأنّ “الجيش الإسرائيلي أطلق صاروخًا اعتراضيًا تجاه هدف مشبوه يحلّق فوق البحر مقابل مستوطنة “ليمان” في الجليل الغربي”.

وفي وقت سابق صباحًا، أشارت قناة “الجزيرة” إلى أنّ “صفارات الإنذار دوّت في بلدة مرغليوت في الجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان”.

بينما لفتت القناة 12 الإسرائيلية إلى أنّه تمّ “رصد إطلاق صاروخين من لبنان تجاه مستوطنة “مرغليوت” في الجليل”.