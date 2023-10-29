الأحد 14 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 29 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العدو يشنّ سلسلة غارات ليلية جنوبًا.. و"صوت بيروت" يواكب التطورات!

منذ 35 دقيقة
قنابل مضيئة فوق اللبونة في جنوب لبنان

قنابل مضيئة فوق اللبونة في جنوب لبنان

A A A
طباعة المقال

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ليل اليوم الأحد، اعتداءاته على قرى جنوبيّة عدّة.

فقد قصف العدو ليلًا منطقة رأس الظهر في الحي الغربي في ‎ميس الجبل بقذيفة مدفعية.

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي ثلاث غارات استهدفت برعشيت في المنطقة الواقعة بين عيترون وبليدا في قضاء مرجعيون، وخراج رميش- هرمون، وأطراف يارون في قضاء بنت جبيل.

كذلك نفذ الطيران الحربي المعادي غارتين  في الموقع نفسه في وادي طير هرما، خراج بلدة ياطر.

إلى ذلك، أدى القصف الإسرائيلي اليوم على وادي خنسا، إلى احتراق 20 دونمًا من الزيتون يملكها اللبناني غازي غياض من شبعا.

كما أدى إلى احتراق محول كهرباء للبلدة وتسبب في قطع التيار عن وادي خنسا. كذلك تسبب باحتراق مولد كهربائي بقيمة حوالي ١٠ آلاف دولار يستعمل في ري المزروعات.

هذا وقد واكب مراسل “صوت بيروت إنترناشونال” تطورات الأوضاع في الجنوب، حيث عاد التوتر والقصف الإسرائيلي على قرى عدة، بعد هدوء لم يصمد كثيرًا.

    المزيد من أخبار لبنان

    جبران باسيل
    باسيل: أميركا وإيران وحزب الله لا يُريدون توسيع الحرب
    الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
    استقرار سعر صرف الدولار مستمر.. ولكن!
    رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
    جعجع: لبنان كلّه يكون في أمان إذا التزم "الحزب" بالقرار 1701

    الأكثر قراءة

    الجمعية العامة للأمم المتحدة
    دولة عربية امتنعت عن التصويت على قرار الأمم المتحدة.. ما السبب؟
    عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
    طوفان الأقصى
    بعد توغل بري إسرائيلي.. حماس تتوعد باستخدام "القوة الكاملة"
    الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان
    طوفان الأقصى
    الإعلامي البريطاني "بيرس مورغان" يسخر من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي