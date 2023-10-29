العدو يشنّ سلسلة غارات ليلية جنوبًا.. و"صوت بيروت" يواكب التطورات!

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ليل اليوم الأحد، اعتداءاته على قرى جنوبيّة عدّة.

فقد قصف العدو ليلًا منطقة رأس الظهر في الحي الغربي في ‎ميس الجبل بقذيفة مدفعية.

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي ثلاث غارات استهدفت برعشيت في المنطقة الواقعة بين عيترون وبليدا في قضاء مرجعيون، وخراج رميش- هرمون، وأطراف يارون في قضاء بنت جبيل.

كذلك نفذ الطيران الحربي المعادي غارتين في الموقع نفسه في وادي طير هرما، خراج بلدة ياطر.

إلى ذلك، أدى القصف الإسرائيلي اليوم على وادي خنسا، إلى احتراق 20 دونمًا من الزيتون يملكها اللبناني غازي غياض من شبعا.

كما أدى إلى احتراق محول كهرباء للبلدة وتسبب في قطع التيار عن وادي خنسا. كذلك تسبب باحتراق مولد كهربائي بقيمة حوالي ١٠ آلاف دولار يستعمل في ري المزروعات.

هذا وقد واكب مراسل “صوت بيروت إنترناشونال” تطورات الأوضاع في الجنوب، حيث عاد التوتر والقصف الإسرائيلي على قرى عدة، بعد هدوء لم يصمد كثيرًا.