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العديد من محطات المحروقات رفعت خراطيمها.. هل من أزمة جديدة؟

14 - مارس - 2021
محطة بنزين

محطة بنزين

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يبدو أن اللبنانيين، قد دخلو حقيقة دوامة تلو أخرى، لا يدرون كيف الخروج منها، في حال التخبط السياسي، والسجال الدائر يومياً بين أقطاب السلطة حول توزيع ما يسمى بالحقائب الوزارية.

فبداية من جونو سعر صرف الدولار في السوق السوداء، إلى انقطاع العديد من المواد الغذائية، وصولاً إلى أزمة جديدة في المحروقات، حسبما أفادت  محطة “الجديد” مساء اليوم الى ان 50% من محطات الوقود في العاصمة وعلى امتداد البلاد رفعت خراطيمها ، لافتة الى ان بعض المحطات أقفلت بعدما فرغت من المخزون.

وعزت “الجديد” الامر الى خوف المواطنين من ارتفاع الاسعار بعد ارتفاع سعر صرف الدولار بالأمس.

اضافت: “بالامس، لجأ المواطنون الى تزويد سياراتهم بالمحروقات، والبعض الاخر الى التخزين”، وتابعت: ” كما ان مصرف لبنان لم يفتح الاعتمادات لاستيراد المادة”.

وختمت المحطة بطمأنة المواطنين، مشيرة الى ان يوم غد المشهد سيكون مختلفا لان المحطات ستحصل على المحروقات التي لا تحصل عليها في نهاية الاسبوع.

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