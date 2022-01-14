العراق الأول عربياً بإصابات كورونا.. فما هو ترتيب لبنان؟

أظهر إحصاء لموقع “worldometer” الذي يرصد إصابات كورونا في العالم، ترتيباً جديداً لبعض الدول العربية من حيث إجمالي عدد الإصابات منذ بدء جائحة كورونا، ليصبح ترتيبها عالميا على نحو آخر.

ووضع الموقع, العراق بالمرتبة الـ27عالميا، والأولى عربياً من حيث إجمالي الإصابات بفيروس كورونا.

وجاء الترتيب الجديد على الشكل التالي:

“1- العراق (27 عالميا / 2.108.206 إصابات).

2- الأردن (43 عالميا / 1.091.691 إصابات).

3- المغرب (46 عالميا / 1.025.898 إصابات).

4- لبنان (54 عالميا / 801.801 إصابات).

5- تونس (56 عالميا / 762.717 إصابات).

6- السعودية (62 عالميا / 604,672 إصابات)”