العراق يدرس إمكانية تصدير النفط عبر مرفأ طرابلس!

قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، إنها تدرس إمكانية تصدير النفط عبر مرفأ طرابلس.

وأوضحت وزارة النفط، أنها تدرس أيضًا تجديد خط أنبوب تصدير النفط بين العراق وسوريا، حيث سيتم تشكيل لجنة مشتركة لتقييم الوضع، وفق وكالة “رويترز”.

وأضافت الوزارة أنها ستشكل لجنة مشتركة لتقييم وضع خط الأنابيب.

وجاء الإعلان خلال زيارة وزير الطاقة السوري محمد البشير إلى بغداد لمناقشة التعاون في قطاع النفط والغاز والطاقة.

وفي وقت سابق قال رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، إن وزارة النفط انتهت من تنفيذ 14 مشروعًا كبيرًا، وتعمل حاليًا على إنجاز 19 مشروعًا في عدد من الحقول النفطية ومصافي التكرير وقطاع الغاز.

ودعا السوداني، خلال اجتماع سابق مع كبار مسؤولي القطاع النفطي في العراق، إلى “أهمية مواكبة تنفيذ المشاريع، والإسراع بإزالة المعوقات ورفع التقارير الخاصة، وتشكيل اللجان لحل المشكلات التي تعترض تنفيذ المشاريع”، حسبما أفاد بيان للحكومة العراقية.