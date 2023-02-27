الأثنين 7 شعبان 1444 ﻫ - 27 فبراير 2023 |
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العسكريون المتقاعدون اعتصموا في رياض الصلح: لتثبيت صيرفة على 28500 ليرة

منذ 35 دقيقة
العسكريون المتقاعدون

العسكريون المتقاعدون

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اعتصم العسكريون المتقاعدون، بدعوة من تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين، في ساحة رياض الصلح، تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، حضره عدد من الضباط والرتباء والافراد المتقاعدين من كل المناطق والاسلاك.

تحدث خلال الاعتصام العميد الركن المتقاعد مارون خريش، الذي دعا “مجلس الوزراء الى تثبيت سعر صيرفة على 28500 ليرة لبنانية لرواتب المتقاعدين وتعزيز طبابة الاسلاك العسكرية لتعالج من خلالها طبابة المتقاعدين”.

ودعا المعتصمون الى الحشد لاعتصام السادس من آذار، محذرين من “التصعيد في حال لم تعالج الامور والمطالب”.

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