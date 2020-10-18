العسكريون المتقاعدون في طرابلس: بدء تحرك مفتوح غداً

أعلن العسكريون المتقاعدون في طرابلس، في بيان، أنهم سيبدأون عن الساعة السابعة من صباح يوم الأربعاء المقبل، “تحركا مفتوحا حتى اشعار آخر أمام مبنى وزارة المال في طرابلس”، رفضا لاحتمال إلغاء المساعدات المدرسية.

وجاء في البيان: “نحن العسكريون المتقاعدون بنينا لبنان وحميناه برموش أعيننا وبأجسادنا ورويناه بدمائنا، هذا واجبنا وأديناه بكل أمانة. لن نذهب لنتسول ما هو حق لنا. المساعدات المدرسية هي حق من حقوقنا التي تكرست بعدما بدأوا بالحسم 1,5 % من رواتبنا التقاعدية مقابل الطبابة والتعليم، نطالب بالمعاملة بالمثل أسوة بباقي القطاعات، عسكرية ومدنية، التي استفاد أفرادها من المساعدات المدرسية، وحسب قانون الموازنة لعام 2019 الجديد”.

أضافوا: “لم يعد باستطاعتنا دفع الديون للمدارس ولا حتى دفع رسوم التسجيل، حتى إدارات المدارس ترفض تسجيل أبنائنا قبل تسديد القديم. ورواتبنا التي اكتسبناها بعرقنا وتعبنا على مدار عشرات السنين لم تعد تكفينا لشراء الخبز”.

وذكروا أنهم راجعوا المعنيين “ولم نحصل على جواب شاف، والنتيجة لا أحد يعلم أين لوائح المساعدات المدرسية. بل وردتنا معلومات بأنه سيتم الغاؤها وحجبها بشكل نهائي، لذلك وبناء على ما تقدم، ندعو جميع العسكريين المتقاعدين وعائلاتهم، ونشدد على حضور عائلاتهم، إلى التحرك ميدانيا والتصعيد في كل لبنان وفي كل المناطق، للمطالبة بحقوقنا، ولنقف في وجه الظالمين والناهبين لأموال أولادنا وتحذيرهم من المس برواتبنا وحقوقنا من التقديمات الإجتماعية والمدرسية”.

وعن تفاصيل التحرك، دعوا إلى “إغلاق دوائر وزارة المالية في كل المناطق وفي طرابلس خاصة، بشكل كامل، مع الإحتفاظ بحق التصعيد وصولا إلى إغلاق فروع المصرف المركزي كهدف ثان، وكل الدوائر الحكومية والمرافق العامة كأهداف لاحقة وبشكل يومي”.

وختموا بالإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى وجمعية الاتزان الاجتماعي والمساواة، أعلنتا تبنيهما لبيانهم “والمشاركة في الاعتصام أمام مبنى وزارة المالية في طرابلس يوم الأربعاء 21 تشرين الأول 2020 اعتبارا من الساعة السابعة صباحا، على أن تحدد مواعيد أخرى للاعتصام أمام وزارة المالية في باقي المناطق”.