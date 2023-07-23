علي عواض العسيري: أي محاولة للعب بمضمون "اتفاق الطائف" ستدخل لبنان في نفق مظلم

شدد سفير المملكة العربية السعودية السابق في لبنان علي عواض العسيري على ان “انتخاب الرئيس اللبناني يجب ان يرافقه الاتفاق على رئيس حكومة وحكومة مشكلة مطعمة باختصاصيين.

وأمل العسيري في حديث عبر “lbci” أن لا نصل الى العقوبات، ولكن ان فرضت ستكون ضارة على من عرقل المسيرة السياسية في لبنان، وما صدر عن البرلمان الأوروبي بداية في هذا الاطار.

ولفت العسيري الى ان “هناك ديناميكية جديدة يقودها الأمير محمد بن سلمان وارجو ان لا يكون لبنان في عزلة عمّا يجري، والمطلوب ان يتم انتخاب رئيس للبنان وتشكيل حكومة فورا بعيدا عن العناد”.

واشار الى ان “بيان الخماسية كان واضحا لناحية القول ان البرلمان اللبناني هو المسؤول عن اختيار رئيس وفق الأطر الدستورية، والاجتماع جعل درجة حرارة العناد تتراجع بعض الشيء، ونرى ان الجهود تختلف عن الماضي، واعتقد ان المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان سيأتي الى لبنان بمبادرة تنقذه لأن ما يجري اليوم من عناد في لبنان لا يبني وطنا، وهناك مظلة امان للبنانيين اسمها اتفاق الطائف ويجب الحفاظ عليها”.

وردا على سؤال قال: “اتفاق الطائف صنع اللبنانيين انفسهم، واي محاولة للعب بمضمونه ستدخل لبنان في نفق مظلم، وأرى ان المبادرة الفرنسية القديمة انتهت ولودريان كان جادا في البحث عن حلول تصل الى نتائج”.

ورأى بان “هناك مشكلة في لبنان بمفهوم الحوار، وهناك عناد وارجو ان يكون هناك تواصل بين القوى السياسية بأسلوب يوصل الى الحوار من اجل اختيار رئيس ومن اجل انقاذ لبنان”.