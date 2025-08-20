العشائر العربية من السراي: نعلن وقوفنا الكامل خلف قرار حصر السلاح بيد الدولة

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام رئيس تجمّع العشائر العربية الشيخ بدر عبيد ورئيس بلدية برج العرب عارف شخيدم.

وبعد اللقاء، أشار رئيس تجمّع العشائر العربية الشيخ بدر عبيد :”تشرفنا بلقاء دولة الرئيس، حيث تمّ التباحث في الوضع السياسي العام والتحديات التي تواجه لبنان في هذه المرحلة الدقيقة. كما تمّ التطرّق إلى معاناة قرى العشائر في الجنوب التي تهدّمت كلياً جراء الاعتداءات الإسرائيلية، وجرى البحث في موضوع التعويضات العادلة لأهلها وسبل إعادة إعمارها. كذلك ناقشنا عدداً من القضايا الخدماتية والحياتية التي تخص أبناء العشائر في مختلف المناطق، بما يعزز حضور الدولة ويخفف من معاناة المواطني.”

وأضاف عبيد: “نوجّه تحية تقدير وإجلال إلى دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، الرجل الذي أثبت بحكمته وصلابته وإدارته الرشيدة أنّ الدولة اللبنانية قادرة على اتخاذ القرارات التاريخية التي تعيد الاعتبار للشرعية الدستورية وتثبّت مفهوم السيادة الوطنية..”

كما قال: “لقد شكّل قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها محطة مفصلية في مسار بناء الدولة العادلة والقوية، دولة القانون التي لا سلاح فيها إلا سلاح الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الشرعية.”

وشدد عبيد على أن العشائر تعلن وقوفها الكامل خلف هذا القرار الوطني، وتؤكد التزامها بدعم مقام رئاسة مجلس الوزراء، صوناً للاستقرار، وحمايةً للدولة، وتؤكد على أن العشائر العربية كانت وستبقى الحاضنة الوفية لشرعية الدولة اللبنانية.

وفد العشائر بحث أيضا اخر التطورات على الساحة الداخلية وكيفية تحصينها مع مدير عام الامن العام اللواء حسن شقير.

