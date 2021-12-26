العضو التنفيدي في جمعية solidarity تيري ابي نادر: اعدنا اعمار 905 شقق في بيروت

لفت العضو التنفيدي في جمعية solidarity تيري ابي نادر الى ان الجمعية انشئت من رحم المؤسسة المارونية للانتشار لأن الحاجة في الداخل اللبناني كانت كبيرة.

وكشف في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”، أن الجمعية “وبالشراكة مع الرهبنة المارونية التي فتحت لنا ابوابها تمكنا من توزيع حصص غذائية على مختلف الاراضي اللبنانية”.

وقال: “نوزع حاليا حصصا غذائية على حوالي 12000 الف عائلة وقدمنا مساعدات طبية للمستشفيات”.

واشار الى ان “الامور للاسف تسوء ونتحضر للاسوأ”.

وفي موضوع الدراسة، قال: “ندرس مع المدارس الكاثوليكية ان تدعم ثالث ولد في كلّ عائلة وان تدعم solidarity رابع ولد من كلّ عائلة”.

وفي موضوع المساعدات بعد انفجار المرفأ قال: “اعدنا اعمار 905 شقق في بيروت وقمنا بقرية ميلادية في مار مخايل لاهالي بيروت حتى تستعيد بيروت روح العيد”.