الأثنين 23 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 27 ديسمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العضو التنفيدي في جمعية solidarity تيري ابي نادر: اعدنا اعمار 905 شقق في بيروت

منذ 4 ساعات

تيري ابي نادر

A A A
طباعة المقال

لفت العضو التنفيدي في جمعية solidarity تيري ابي نادر الى ان الجمعية انشئت من رحم المؤسسة المارونية للانتشار لأن الحاجة في الداخل اللبناني كانت كبيرة.

وكشف في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”، أن الجمعية “وبالشراكة مع الرهبنة المارونية التي فتحت لنا ابوابها تمكنا من توزيع حصص غذائية على مختلف الاراضي اللبنانية”.

وقال: “نوزع حاليا حصصا غذائية على حوالي 12000 الف عائلة وقدمنا مساعدات طبية للمستشفيات”.

واشار الى ان “الامور للاسف تسوء ونتحضر للاسوأ”.

وفي موضوع الدراسة، قال: “ندرس مع المدارس الكاثوليكية ان تدعم ثالث ولد في كلّ عائلة وان تدعم solidarity رابع ولد من كلّ عائلة”.

وفي موضوع المساعدات بعد انفجار المرفأ قال: “اعدنا اعمار 905 شقق في بيروت وقمنا بقرية ميلادية في مار مخايل لاهالي بيروت حتى تستعيد بيروت روح العيد”.

    المزيد من أخبار لبنان

    فاطمة كركي: نأمل التخلص من نظام الكفالة في لبنان
     طعمة جبارة: نحاول اعادة تركيز الدعم للمسيحيين في لبنان
    بيتر محفوظ: في 17 عاما من وجودي في كاريتاس لم اشهد مرحلة كالتي يمرّ فيها لبنان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    لاعب نادي مولودية سعيدة الجزائري سفيان لوكار
    فيديو محزن.. آخر لحظات اللاعب الجزائري “سفيان لوكار” قبيل وفاته على أرض الملعب
    كورونا لبنان
    الاقفال العام وارد… احذروا خطر كورونا في الاعياد
    فيتامين بي 12
    علامة تحدث في الليل تحذرك من نقص فيتامين B12