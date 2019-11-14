أخبار لبنان

“العفو الدولية”: اغتيال “علاء أبو فخر” انتهاك لحقوق الإنسان و يجب أن ينظر فيها القضاء المدني

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان، أن “مقتل المتظاهر السلمي علاء أبو فخر هو انتهاك لحقوق الإنسان، ويجب إحالة ملف التحقيق على محكمة مدنية، وليس محكمة عسكرية”.

المزيد من الأخبار

محتجون أمام العدل ومستشفيات في إضراب تحذيري

القضاء يكسر شوكة وزير “الواتساب” محمد شقير

عون وحزب الله يطيحان بالحريري: تكليف محمد الصفدي

موظفو ألفا وتاتش يمنعون وصول البضائع

ودعت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة هبة مرايف “السلطات اللبنانية إلى إحالة التحقيق على القضاء المدني فورا”، وقالت: “إن محكمة مستقلة تماما هي وحدها كفيلة لتحقيق العدالة لعلاء وعائلته، ولمنع وقوع حوادث مماثلة مستقبلا في سياق الاحتجاجات المستمرة”.

وأضافت: “إن مقتل علاء أبو فخر والإصابات التي وقعت أثناء الاحتجاج في البداوي هي انتهاكات لحقوق الإنسان، يجب أن ينظر فيها القضاء المدني”.وطالبت المنظمة “الدولة اللبنانية باحترام حق المتوفي في الحصول على آلية قضائية عادلة تحدد ظروف وفاته، وحق عائلته في تحميل الجناة مسؤولية جريمتهم، وحق الشعب اللبناني بتحقيق العدالة”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

موظفو ألفا وتاتش يمنعون وصول البضائع

أخبار لبنان

“ستاندرد آند بورز” تُخفض تصنيف 3 بنوك لبنانية

أخبار لبنان

في اليوم 30 للثورة… قمع واعتقالات والسلطة تستفز الشارع

أخبار لبنان

من هي الاسماء التي اقترحها الحريري لتشكيل الحكومة؟

أخبار لبنان

بشار الأسد عندما ينصح ثوار لبنان بالحفاظ على الوطنية !!

أخبار لبنان

حال الطرقات في اليوم الثلاثين لـ”الثورة”

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More