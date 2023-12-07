"جريمة حرب".. العفو الدولية: يجب التحقيق في هجوم إسرائيلي على صحفيين في جنوب لبنان

سيارة تابعة لفريق الجزيرة تحترق في الموقع الذي قُتل فيه صحفي رويترز عصام عبد الله وأصيب ستة آخرون بقذيفتين أطلقتهما دبابة من إسرائيل (رويترز)

أكدت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، أن الضربات الإسرائيلية التي قتلت الصحفي في رويترز عصام العبدالله وأصابت ستة آخرين في جنوب لبنان في 13 أكتوبر تشرين الأول كانت على الأرجح هجوما مباشرا على مدنيين ويجب التحقيق فيه باعتباره جريمة حرب.

وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان منفصل أن الضربتين الإسرائيليتين كانتا “هجوما متعمدا على ما يبدو على مدنيين وبالتالي تشكل جريمة حرب”.

وخلص تحقيق أجرته رويترز ونشر اليوم الخميس إلى أن طاقم دبابة إسرائيلية قتل العبدالله وأصاب ستة صحفيين آخرين بإطلاق قذيفتين في تتابع سريع من إسرائيل بينما كان الصحفيون يصورون قصفا عبر الحدود من مسافة بعيدة.

في سياق متصل، أظهر تحقيق أجرته وكالة فرانس برس ونشرت نتائجه الخميس أن قذيفة دبابة إسرائيلية قتلت صحافياً وجرحت آخرين، بينهم مصوران لوكالة فرانس برس، في 13 تشرين الأول في جنوب لبنان.

ودعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اللتان خلص تحقيقان منفصلان لهما الى النتيجة ذاتها، إلى التحقيق في “جريمة حرب”، وفق ما قالتا لوكالة فرانس برس.