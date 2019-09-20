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العقوبات تطال جبق

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عُلم ان وزير الصحة جميل جبق لم يحصل على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، حيث كان من المفترض ان يُشارك في مؤتمر لنظرائه الوزراء يقام على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وتقدّم جبق بطلب لدى السفارة في بيروت لتجديد “الفيزا” التي كان حصل عليها سابقاً وانتهت صلاحيتها، الا ان طلبه رفض بسبب انتمائه لفريق وزراء حزب الله في الحكومة، في وقت تشتد العقوبات الاقتصادية على أفراد وكيانات مرتبطة بحزب الله مباشرة أو غير مباشرة، وذكرت معلومات ان الرئيس ميشال عون طمأنه لجهة اصطحاب الوزير جبق ضمن الوفد الرسمي.

 

المصدر اللواء

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