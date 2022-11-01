العلاقات العراقية اللبنانية بين الحلبي والحاج حسن

إجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي مع وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن وسفير لبنان في العراق علي الحبحاب، وتناول البحث العلاقات العراقية اللبنانية وخصوصا التعاون في مجال التربية والتعليم العالي، وتنظيم أوضاع الطلبة العراقيين في لبنان.

وحمل الوزير الحلبي السفير اللبناني رسالة إلى السلطات العراقية، وتهنئة إلى وزير التعليم العالي الجديد في العراق، معبراً عن حرصه على “توفير أفضل الظروف للطلبة العراقيين في لبنان وفي تعاملاتهم مع وزارة التربية”. كما أشار إلى “العمل على ترتيب زيارة للوزير العراقي إلى لبنان للإتفاق على آليات العمل في ما يسهل معاملات الطلبة العراقيين”.

ثم استقبل الحلبي النائب سامر التوم وعرض معه الأوضاع التربوية في منطقته .

كذلك استقبل النائب أكرم شهيب وتابع معه عددا من القضايا التربوية المتعلقة بالعام الدراسي وتأمين احتياجات المدارس .

ثم استقبل النائب أشرف بيضون وتابع معه القضايا التربوية المتعلقة بمنطقته.

واستقبل رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير وتابع معه التنسيق في المشاريع المشتركة بين الوزارة والهيئة .

كما واستقبل الحلبي المحافظ السابق القاضي زياد شبيب واطلع منه على الإنطلاقة الجديدة لـ”دار النهار للنشر” التي تسلم إدارتها، لافتا إلى “ازدياد الطلب على نشر الكتب الورقية مما يبشر بحركة نحو قراءة الكتب وتعزيز الثقافة والطباعة بعد الجائحة”. واشار إلى ان “مركز إدارة دار النهار للنشر في الأشرفية يشكل محطة ثقافية لمدينة بيروت”.

بعد ذلك اجتمع الحلبي مع رابطة المعلمين في التعليم الرسمي الأساسي، في متابعة لبدلات النقل وبعض المتأخرات في وزارة المالية للمعلمين في الملاك والمتعاقدين مختلف التسميات”.