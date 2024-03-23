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العلامة عبدالله: ما يحصل في فلسطين وخاصة في قطاع غزة هي إبادة شعب

منذ ساعة واحدة
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رأى مفتي صور وجبل عامل، العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله، خلال استقباله رئيس ادارة حصر التبغ والتنباك المهندس ناصيف سقلاوي ورئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق والقيادي في حركة “امل” حمزة قطيش، أن “ما يحصل في فلسطين وخاصة في قطاع غزة، هي ابادة شعب والغاء قضية وسلب ارض وتغيير جغرافي وانساني، وهذا ما يقوم به العدو الإسرائيلي في فلسطين وخاصة في غزة امام مشاهدة العالم اجمع ومساعدة بعض الدول التي تنادي وخلال قرون بحقوق الانسان وشرعة البشر، فيما في غزة تمارس ابشع انواع الانتهاك على حقوق الانسان والبشر”.

وأضاف: “الجريمة اصعب ما تكون عندما يقتل شعب ويشرد ويجوع ما تبقى على قيد الحياة وان من ينادي بضرورة ايصال المساعدات الاغاثية من البر ومن الجو كان اجدر بهم ايقاف الة القتل والتدمير وتجاوز كل الاعراف الانسانية فأنهم يعملون على ايصال المساعدات بمزيد من الذل والمهانة والإهانة”.

وشدد  على “ضرورة تحصين لبنان في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها البلد والمنطقة وذلك بالحوار وانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية”.

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