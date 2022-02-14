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العلامة علي الأمين للمسؤولين: عودوا لنهج الشهيد رفيق الحريري

منذ ساعتين
آخر تحديث: 14 - فبراير - 2022 12:45 مساءً
العلامة علي الأمين

العلامة علي الأمين

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أكد سماحة العلامة السيد علي الأمين عند زيارته ضريح الشهيد الرئيس رفيق الحريري أننا في ذكرى يوم وطني حزين نستذكر فيه تلك القامة الوطنية الكبيرة ورجل الدولة بامتياز.

وقال في تصريح له: “الشهيد رفيق الحريري الذي عمل بجد لبناء دولة المؤسسات والقانون عابراً الحواجز الطائفية والمذهبية والمناطقية إلى رحاب الوطن الكبير”.

ولفت إلى أننا نستحضره اليوم لنذكّر به ابناءنا وأجيالنا والأجيال القادمة، من أجل اعتماد منهجه في بناء الاوطان، وقد جعل من لبنان في عهده محطة لاهتمام العالم وأنظاره وصار لبنان متميزاً في علاقاته مع اشقائه العرب وذا مكانة مرموقة في المجتمع الدولي وعاش شعبه في بحبوحة من العيش والرخاء الاقتصادي.

وطالب المسؤولين اليوم ليُخرجوا لبنان من أوضاعه الحالية، أن يعودوا لاعتماد منهج الشهيد رفيق الحريري في هندسة الأوضاع الداخلية والعلاقات الخارجية.

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