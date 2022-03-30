العلية: لأوسع مشاركة في المناظرة والنقل المباشر غدا خدمة للحقيقة

أصدر المدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية، البيان التالي:

“بما أن إدارة المناقصات اضطرت للدفاع عن موقعها كإدارة وطنية في مواجهة حملات الإفتراء ومحاولات التهويل والتطويع المثبتة بالوثائق والتواريخ،

وبما أن المسائل التي تم التعرض من خلالها إلى إدارة المناقصات لا علاقة لها البتة بالسياسة أو بالأشخاص، وإنما تدل على تدخل يقع في صلب اهتمامات الرأي العام، وتلامس قدسية المال العام ومبدأ حمايته والحفاظ عليه، واستمرارية المرافق العامة وعدم تحوّلها الى مواقع نفوذ واستغلال خاصة،

وبصرف النظر عن التوقيت الذي اختاره المنظمون وظروف إجراء المناظرة التلفزيونية، إذ هي في عهدتهم بالكامل، علما أن مدير عام إدارة المناقصات هو من قام أساسا بطرح فكرة إجراء المناظرة التلفزيونية منذ سنوات خلت، بناء على ما تقدم، ندعو رجال القانون والخبراء كما أهل الرأي وكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، الحريصة على نقل الخبر المثبت بالمستندات والتواريخ، الى متابعة تغطية المناظرة التلفزيونية التي ستجري اعتبارا من الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم غد الخميس، الواقع في 2022/03/31، والمنقولة مباشرة عبر هواء محطة الـOTV. كما ندعو إلى أوسع مشاركة في النقل المباشر خدمة للحقيقة والمصلحة العامة، دون سواهما.

هذا ونعاهد جميع اللبنانيين بأن ثقتهم بمؤسساتهم وإداراتهم ستتمكن وتتعزز بما لا يقاس بعد إجراء المناظرة أعلاه.

فإلى الملتقى يوم غد في تمام الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر”.