الثلاثاء 20 ذو الحجة 1443 ﻫ - 19 يوليو 2022 |
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العلية: لي الشرف أن أقدم واجباً وطنياً مقدساً

منذ 6 دقائق
جان العلية

جان العلية

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انتهت جلسة الاستماع إلى رئيس دائرة المناقصات جان العلية من قبل المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري على خلفية الاخبار المقدم في حقه من مجلس شورى الدولة.

ولدى خروجه، قال العلية أمام المتضامنبن معه أمام قصر العدل: “لي الشرف اليوم أن أقدم واجبًا وطنيًّا ووظيفيًّا مقدسًا وأن امثل أمام سعادة النائب العام الاستئنافي القاضي غسان عويدات. كما استمع الي على سبيل المعلومات. وكانت جلسة مطولة أجبت فيها على كل الاسئلة”.

أضاف: “وسأتقدم بواسطة المحامي الاستاذ نزار صاغية باخبار منفصل في موضوع مزايدة السوق الحرة”.

ورداً على سؤال قال: “جلسة الاستماع مع عويدات ستكون في موضوع “الاخبار” – بين مزدوجين “خبرية ام اخبار” التي تقدم بها وزير العدل وموضوع الاخبار الذي سأتقدم به رسميا اليوم عبر المحامي نزار صاغية. ونحن لا نستهدف اي شخص، فهو ضد كل من يتطاول على المال العام أيا كان”.

وردًّا على سؤال، عمّا إذا كان يقصد “التيار الوطني الحر”، لا أقصد أحداً، أخذتموني الى مكان آخر”.

بدوره المحامي نزار صاغية، أكد أنّه سيتقدم بالاخبار أمام النيابة العامة التمييزية “للدفاع عن الوظيفة العامة وحرية التعبير والقرارات القضائية وتمكين الموظف من حماية المصلحة العامة”.

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