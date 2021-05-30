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العليّة: للبدء بالتدقيق الجنائي سريعاً لجلاء حقيقة صفقات البواخر

30 - مايو - 2021
جان العلية

جان العلية

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غرّد مدير عام ادارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية عبر حسابه على “تويتر” كاتباً “لم تكن صرخة ١٣ نيسان ردًا على نائبٍ غرد من سربه؛ بل طرحًا واقعيًا لبدء التدقيق الجنائي من صفقات البواخر”.

وأضاف “أثبتت معطيات الاعلام الاستقصائي لتلفزيون “الجديد”؛ وما تردد عن قدرة إنتاجية بمئات الميغاواط غير مستخدمة؛ ضرورة انطلاق التدقيق الجنائي سريعًا لبيان الحقيقة”.

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