العليّة: للبدء بالتدقيق الجنائي سريعاً لجلاء حقيقة صفقات البواخر

غرّد مدير عام ادارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية عبر حسابه على “تويتر” كاتباً “لم تكن صرخة ١٣ نيسان ردًا على نائبٍ غرد من سربه؛ بل طرحًا واقعيًا لبدء التدقيق الجنائي من صفقات البواخر”.

وأضاف “أثبتت معطيات الاعلام الاستقصائي لتلفزيون “الجديد”؛ وما تردد عن قدرة إنتاجية بمئات الميغاواط غير مستخدمة؛ ضرورة انطلاق التدقيق الجنائي سريعًا لبيان الحقيقة”.

لم تكن صرخة ١٣ نيسان ردًا على نائبٍ غرد من سربه؛ بل طرحًا واقعيًا لبدء التدقيق الجنائي من صفقات البواخر . أثبتت معطيات الاعلام الاستقصائي لتلفزيون الجديد؛ وما تردد عن قدرة إنتاجية بمئات الميغاواط غير مستخدمة؛ ضرورة انطلاق التدقيق الجنائي سريعًا لبيان الحقيقة.#جان_العلية — Dr. Jean Elellieh د. جان العلية (@elellieh) May 30, 2021