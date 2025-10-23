العماد هيكل: الجيش على العهد.. لا نُفرّط بشبرٍ من أرض لبنان

في بلدة كفردونين – بنت جبيل، وبرعاية قائد الجيش العماد رودولف هيكل وحضوره إلى جانب عقيلته، أُقيم حفل افتتاح ثكنة “محمد فرحات”، تخليداً لاسم المقدّم الشهيد الذي ارتقى بتاريخ 23 تشرين الأول 2024، أثناء قيامه بعملية إخلاء جرحى في خراج بلدة ياطِر – بنت جبيل، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي.

حضر الاحتفال قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – “اليونيفيل” اللواء Diodato Abagnara، ومحافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، وذوو الشهيد وعدد من الضباط والعسكريين.

وخلال كلمته، أشاد العماد هيكل بـمناقبية الشهيد وشهامته، مؤكداً أنّه كان “يمثّل الأمان لرفاقه وعسكرييه”، ومضيفاً:

“شهداؤنا أحياء في وجداننا رغم ألم الفراق. أعاهدكم أنّ الجيش سيحافظ على كلّ شبرٍ من أرض الوطن، وسيحمي مواطنيه. هذا هو عهدنا أمام شهدائنا.”

كما وجّه تحية تقدير إلى عائلة الشهيد محمد فرحات، مشدّداً على أهمية التربية الوطنية التي تبدأ من البيت وتبني الإنسان المخلص لوطنه.

بدورها، عبّرت رنا فرحات، شقيقة الشهيد، عن فخر العائلة بمسيرة شقيقها، قائلة:

“المؤسسة العسكرية تبقى صمّام الأمان لكل اللبنانيين، ودماء الشهداء ستثمر قوّةً ووحدةً للوطن.”

وفي ختام الحفل، تمّت إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للثكنة والنصب التذكاري للشهيد، وسط أجواء من الاعتزاز والفخر بتضحيات الجيش اللبناني وشهدائه الأبطال.