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"العمالي العام" عزى بالضابطين الشهيدين

منذ 51 دقيقة
الاتحاد العمالي العام

الاتحاد العمالي العام

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تقدّم الاتحاد العمالي العام بالتعازي لأهالي الشهيدين في الجيش اللبناني.

وقال الاتحاد العمالي العام في بيان: “بألم وحرقة شديدين تلقى الاتحاد النبأ المفجع باستشهاد ضابطين في الجيش اللبناني وجرح ثالث أثناء قيامهم بواجبهم الوطني في عملية تدريب في منطقة حمانا”.

وقدم الاتحاد تعازيه “الحارة والصادقة لذوي الشهيدين وأهل الجندي الجريح”، وتوجّه الى قائد الجيش العماد جوزف عون وقيادة الجيش على مستوياتها كافة بـ”تحية إكبار واعتزاز، وبالتعزية بشهدائه وجرحاه في هذه الحادثة وعلى مدى قيام هذه المؤسسة الوطنية الجامعة”.

وأعلن الاتحاد وقوفه “الدائم والثابت الى جانب جيشه الوطني وقيادته الحكيمة”، متمنياً له “المزيد من القوة والتقدّم والنجاح”.

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