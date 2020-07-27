العمالي العام: لاعتماد المناوبة في الادارات حتى الانتهاء من كورونا

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دعا الاتحاد العمالي العام الحكومة في بيان، الى “اعتماد نظام مناوبة دائم في الإدارات الرسمية والمصالح المستقلة والبلديات والشركات والمؤسسات الخاصة والبنوك، يخفف من الاكتظاظ ويحمي الموظفين والمواطنين من خطر كورونا، ويؤمن مصالح المواطنين بنفس الوقت وذلك حتى الانتهاء من هذه الجائحة”.

ودعا أيضا الى “اعتماد وسائل الحماية الصارمة في التنقل من وضع الكمامات والقفازات والتعقيم الدائم للمؤسسات وأثاثها تجنبا للعدوى الناتجة من الاختلاط والتواجد الكثيف في بعض الأماكن”.