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"العمالي العام": لدفع 70% من أجور موظفي القطاع السياحي بالدولار!

منذ 22 دقيقة
الاتحاد العمالي العام

الاتحاد العمالي العام

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زار وفد من “الاتحاد العمالي العام” برئاسة بشارة الأسمر وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، وشدد على “أولوية استخدام اليد العاملة اللبنانية في كل القطاعات وبخاصةً في القطاع السياحي حفاظا على نوعية الخدمات وجودتها وسلامة التغذية ووجه لبنان المميز عالميا”.

وطالب “برفع رواتب الموظفين والعاملين في كل القطاعات السياحية ودفع ٧٠% منها بالدولار لكون كل المطاعم والملاهي والفنادق والمسابح ودور اللهو تستوفي فواتيرها بالعملة الصعبة”.

وأبدى نصّار “كل الإيجابية والتفهم لمطالب الاتحاد”، واعداً “بالعمل على تحقيقها مع المعنيين في نقابات القطاعات السياحية كافة عبر حوار يقود الى تعزيز واقع العامل اللبناني ضمن مؤسساته التي يشكل نجاحها رافعة للاقتصاد اللبناني في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها لبنان”.

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