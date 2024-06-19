العمليات العسكرية تتواصل في الجنوب.. وهذه آخر التطورات

تتواصل العمليات العسكرية جنوب لبنان، وفي آخر المستجدات الميدانية استهدف قصف إسرائيلي أطراف بلدة كفركلا في الجنوب، في حين أطلق الجيش الإسرائيلي رشقات رشاشة ثقيلة باتجاه البلدة.

وفي هذا الصدد، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف مدينة الخيام.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة ومحيطها خشية تسلل طائرات مسيّرة.

وليلاً، شنّ الطيران الحربي غارة عنيفة على بليدة برعشيت أحدث دويّاً في منطقة بنت جبيل.

وأفيد أن الغارة في برعشيت استهدفت منزلاً غير مأهول، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات.

إلى ذلك، خرقت المقاتلات الإسرائيلية جدار الصوت في أجواء الجنوب في ساعة متأخّرة من منتصف الليل.

في حين، أفاد حزب الله صباح اليوم الأربعاء، بأن هجوم بسرب من المسيّرات الانقضاضية استهدف تموضعات جنود العدو داخل مستعمرة المطلة.

وجاء في بيان الحزب: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي المتكررة ‌‏التي طالت بلدة البرغلية، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً بسرب من المسيّرات الانقضاضية استهدف تموضعات جنود العدو وانتشارهم داخل مستعمرة المطلة وحققوا فيهم إصابات مؤكدة”.

وفي سياقٍ آخر، قال الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء، إنه “وافق على خطط عملياتية لتنفيذ هجوم في لبنان”، في وقتٍ تصعّد فيه إسرائيل حزب الله من حدّة خطابهما وهو ما قد يؤدي إلى شنّ حرب.

وأضاف الجيش: “في إطار تقييم الوضع، جرت الموافقة على خطط عملياتية لشن هجوم في لبنان والتصديق عليها، واتخذت قرارات حيال مواصلة زيادة جاهزية القوات في الميدان”.

يذكر أن إسرائيل كانت قد هددت بشن عملية عسكرية على جبهتها الشمالية، زاعمة أنها تريد “استعادة الهدوء على الحدود مع لبنان حتى يتمكن آلاف الإسرائيليين من العودة إلى المنطقة من دون خوف من الهجمات الصاروخية”.