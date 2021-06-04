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العمليات والفحوصات الطبية في لبنان بالدولار

4 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 4 - يونيو - 2021 10:03 صباحًا
مستشفى

مستشفى- تعبيرية

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طالب نقيب الأطباء شرف أبو شرف بإعطاء الادوية المزمنة مباشرة للمريض عبر وصفة طبية ما يضع حداً للتهريب لأنه يشكل سبباً رئيسياً لفقدان الأدوية.

وأشار في حديث إذاعي الى أن وضع القطاع الاستشفائي والطبي صعب جداً بحيث لا يجري الأطباء إلا العمليات الضرورية والطارئة بسبب تعذّر إجراء الفحوصات اللازمة ‏ كما يتسبب التأخر بفتح الاعتمادات للاستيراد بفقدان الكثير من المستلزمات بالإضافة الى تأخر الجهات الضامنة بدفع المستحقات.

وحذر من عدم المعالجة السريعة التي قد تؤدي الى موجة هجرة كبيرة للأطباء. ولفت الى أنه في حال توفر الدولار لدى المريض فبإمكانه إجراء أي عملية أو فحوصات مخبرية عبر ارسالها الى الخارج. وأكد أبو شرف أن هناك اجتماعات كثيرة تعقد مع الأطراف المعنية من دون نتائج على مستوى الأزمة.

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