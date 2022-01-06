الخميس 3 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 6 يناير 2022 |
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العمل الحكومي مقابل فتح دورة استثنائية للبرلمان؟

منذ 5 دقائق
مجلس الوزراء في لبنان

طاولة مجلس الوزراء في لبنان

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كشفت معلومات صحفية عن أن كلّ المساعي لن ترتقي إلى مستوى إيجاد حلّ أو تسوية أو صفقة لتسوية العمل الحكومي مقابل فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.

وأشارت المعلومات إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون يُفضّل أن تُستأنف الجلسات الوزارية لمواضيع عدّة وليس للموازنة فقط.

يذكر أنه كان ثمة ما يُطبخ في الكواليس لانضاج تسوية سياسية تتيح انعقاد مجلس الوزراء من جديد، وذلك في ضوء الموقف الرئاسي المفاجئ، الايجابي من مسألة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.

اذ عقد رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في القصر الجمهوري صباح أمس وتشاورا خلاله في التطورات على اكثر من صعيد.

وبعد اللقاء أعلن ميقاتي انه تم الاتفاق على توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بشكل فوري.

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