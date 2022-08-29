العميد المتقاعد فايز كرم: المحكمة العسكرية خاضعة لبري.. ولحود هو أفضل رئيس بعد الطائف

حلّ العميد المتقاعد في الجيش اللبناني فايز كرم ضيفا على الاعلامي وليد عبود ضمن برنامج “بدنا الحقيقة” عبر صوت بيروت انترناشونال.

وفي بداية الحوار، قال العميد كرم أنه في حرب التحرير كان هدفنا تحرير لبنان ووفاء لشهداء الجيش والجرحى وعائلاتهم نقول انه كان هناك عمل بطولي يقوم به المواطن اللبناني المدني والعسكري لتحرير لبنان. وأضاف انه لم يكن هناك تحضير كافي لنقوم بحرب التحرير ولم يكن الهدف “مشروع سلطة”. ولفت الى انه للنجاح في حرب التحرير على الاقل يجب ان يكون لديك حلفاء في الداخل والخارج وعند اندلاع هذه الحرب لم يكن هناك حلفاء للبنان. وأكد كرم انه في حرب التحرير كل اللبنانيين مسلمين ومسيحيين كانوا متحمسين لتحرير لبنان والدفاع عنه .

وعن سجنه في سجن “المزّة”، قال ان الشرط الاساسي لترك حبس “المزة” كان مغادرة لبنان وعندها مضينا على استقالتنا، وشيرا الى انه لم يغادر لبنان حينها وفي هذه المرحلة كان هناك اعادة لبناء الجيش .

وعن موقف الرئيس ميشال عون من اتهامه بالعمال لاسرائيل، اعتبر كرم ان عون كان لديه مواقف ظرفية في هذا الملف، قائلا: الناس يعرفون اذا وقف معي او لا . ورأى انه كان هناك تركيبة سياسية في موضوع العمالة، مشيرا الى ان المدعي العام القاضي فادي عقيقي كان شرسا كثيرا في اتهاماته.

كما ورأى كرم انه لا يجوز ان يتمسك بالمحكمة العسكرية اي طرف سياسي ويصدر هو الاحكام ، لافتا الى ان المحكمة العسكرية خاضعة للرئيس نبيه بري .

أما سياسياً، اعتبر كرم ان ايجابيات النائب جبران باسيل انه انسان “شغيل” وذكي، مؤكدا ان التيار الوطني الحر يعمل من أجل لبنان، مضيفا ان باسيل يعمل من أجل مصلحته ايضا. كما واعتبر انه لا يجوز ان يختصر التيار الوطني الحر بشخص واحد.

ورأى ان سمير جعجع انسان منظّم ويعمل على المستوى الوطني والمسيحي، وسلبيته هو قصة الجيش اللبناني وما حصل في عمشيت وحادثة اهدن. وأكد انه ليس ضد جعجع وفرنجية وباسيل وانه دائما مع لبنان.

أما عن الوزير السابق سليمان فرنجية، قال كرم انه صادق، ويقول ما في قلبه ومتحمس جدا “لزغرتاويتو” ولكن من سلبياته انه حساس جدا ويتأثر سلبا بأي خبر.

وسأل كرم الرئيس نبيه بري وجميع الزعماء في لبنان أقول “من اين لكم هذا” .

واعرب كرم عن اعجابه “بمقاومة” الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قائلا: لكن لا ارضى ان اتعاطى مع اهلي في لبنان مثل “المغلوب على قلبهم” . كما ورأى ان مصلحة اسرائيل اليوم ان نطلق النار على بعضنا وان نكون ضد بعضنا. واكد ان الرئيس عون يعرف “برائتي” ولكن عندما تدخل المصالح الشخصية العقل يتنصّل، مشيرا الى انه نفذ عقوبة عن التيار الوطني الحر. وتابع ان كل من يريد ان “يقوّص” على الرئيس عون لا يقول له ان فايز كرم عميلا لان هذا الموضوع لا يخصّه.

كما ووجه كرم تحية لكل شباب التيار الوطني في كل لبنان، قائلا ان نضالهم هو نضالي.

رأى ان الحرب ليست الخيار الاول بل الاخير، مضيفا انه يعادي اسرائيل لان هناك حق مغتصب مع فلسطين. واعتبر ان التيار قدم لبنان لحزب الله، مؤكدا انه مع التفاهم الكامل مع الحزب ولكن من دون الرضوخ له.

ووافق كرم على جملة انه في عهد باسيل اختفى المناضلون في التيار لمصلحة المتمولين وبعض الوصوليين، وان العمالة هي عمالة سواء كانت لاسرائيل او لايران او لاي دولة اخرى.

اميل لحود هو افضل رئيس للجمهورية ما بعد الطائف واعتبر كرم ان الرئيس ، قائلا اننا احببنا الجنرال عون لانه كان يقول “الاسود اسود والابيض ابيض” اما اليوم فأصبح من المنظومة الحاكمة والمتحكمة.