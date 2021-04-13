العميد المتقاعد ناجي ملاعب: ٨ سنوات نام ملف الترسيم في درج برّي

اعتبر العميد المتقاعد ناجي ملاعب ان الخط 29 لترسيم الحدود البحرية الجنوبية حقّ لنا وعلينا ان نفاوض بموجبه.

وسأل في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” وال بي سي اي”:

“على ماذا نطالب بالتوافق الوطني؟ على حقّ لنا ؟ الجيش اثبت ان اعادة ترسيم الحدود حقنا”.

وشدد ملاعب على انه “لو كانت الامم المتحدة تبلغت في السابق رسالة حول توسيع حدودنا البحرية كان الامم المتحدة لتتبناها وتصبح مادة تفاوضية”.

ورأى أن “خط هوف مبني على الخط 23 الذي انطلقنا نحن فيه بالترسيم مع قبرص وهذا خطؤنا”، شارحا: “الخط 23 يبدأ بالترسيم بعد الشاطئ بـ30 مترا وهذا كان خطأ “.

وتابع: “تيخيليت جزيرة صخرية لا اثر لها وتبعا لقانون البحار الخط 29 هو الخط الصحيح للبنان ومن يقف ضد الامر يقف ضد مصلحة لبنان”.

والقى العميد ملاعب باللائمة على السياسيين، قائلا: “الجميع متهمون من 2011 الى اليوم “كانوا نايمين على المرسوم”!

وقال: “8 سنوات نام ملف الترسيم في درج الرئيس نبيه بري من دون اي تحرك”.

ولفت الى انه “قبل استقالة حكومة دياب في 21/7 عرض موضوع تعديل المرسوم على الحكومة ولكن لم يتمّ البتّ به”.

وشدد على ان “الخط 29 حقّ لنا.. والترسيم وفقا له خطّ لنا ويجب ان نفاوض بموجبه”.

وعن فائدة اقرار مرسوم تعديل الحدود، قال: “ان بلغنا الامم المتحدة بتعديل حدودنا يحقّ لنا ان نطلب وقف العمل في حقل كاريش وتهديد الشركة اليونانية التي تحفر لأن المنطقة متنازع عليها.. في حقل قانا المحتمل 3 اضعاف النفط الموجود في حقل كاريش وبالتالي ان امسكنا اسرائيل من ذيلها يكون بيدنا ورقة تفاوضية تحرّر لنا حقل قانون المفترض ونحمي الحقل 9 كليا”.

واعتبر انه “ان ثبّتنا التعديل في الامم المتحدة يمكننا ان نفاوض مع سوريا واسرائيل”.

وقال: “ان حصلت مفاوضات بين الجانبين اللبناني والسوري فهذا حسن وان لم تحصل هناك امم متحدة ترعى المفاوضات”.