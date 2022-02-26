العميد بسام ياسين: الرسالة أعيد نشرها على موقع الامم المتحدة ‏

أعلن رئيس وفد المفاوضات غير المباشرة في ملف ترسيم الحدود العميد بسام ياسين عبر حسابه على “فيسبوك” أنه “تم اعادة نشر الرسالة التي تجعل المنطقة بين الخط 23 والخط 29 متنازع عليها وذلك على الموقع الالكتروني لقسم شؤون المحيطات وقانون البحار التابع للأمم المتحدة”.
يذكر أنه كان نشر ياسين عبر “فيسبوك” سابقاً أنه “تم حذف الرسالة التي ارسلها لبنان بتاريخ 28-1-2022 إلى الامم المتحدة التي تجعل المنطقة بين الخط 23 والخط 29 منطقة متنازع عليها وذلك عن الموقع الرسمي لقسم شؤون المحيطات وقانون البحار”.
بدوره، شدد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في تصريح سابق له على أننا لم نطلب حذف الرسالة التي ارسلها لبنان بتاريخ 28-1-2022 الى الامم المتحدة.
وتابع: “أجريت إتصالاً مع مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة أمال مدللي التي أكدت بدورها عدم وجود أي طلب لبناني بحذف هذه الرسالة، ولفتت إلى أنها ستتابع الموضوع اليوم لمعرفة حقيقة ما جرى وما إذا كان في الأمر خطأ تقنياً”.
وقال بو حبيب: “هناك فرضية أن موقع الامم المتحدة تعرض للقرصنة”.