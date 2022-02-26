الأحد 25 رجب 1443 ﻫ - 27 فبراير 2022 |
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العميد بسام ياسين: الرسالة أعيد نشرها على موقع الامم المتحدة ‏

منذ 16 ساعة
العميد بسام ياسين

العميد بسام ياسين

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أعلن رئيس وفد المفاوضات غير المباشرة في ملف ترسيم الحدود العميد بسام ياسين عبر حسابه على “فيسبوك” أنه “تم اعادة نشر ‏الرسالة التي تجعل المنطقة بين الخط 23 والخط 29 متنازع عليها وذلك على الموقع الالكتروني لقسم شؤون المحيطات وقانون البحار ‏التابع للأمم المتحدة”.‏

يذكر أنه كان نشر ياسين عبر “فيسبوك” سابقاً أنه “تم حذف الرسالة التي ارسلها لبنان بتاريخ 28-1-2022 إلى الامم المتحدة التي ‏تجعل المنطقة بين الخط 23 والخط 29 منطقة متنازع عليها وذلك عن الموقع الرسمي لقسم شؤون المحيطات وقانون البحار”.‏

بدوره، شدد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في تصريح سابق له على أننا لم نطلب حذف الرسالة التي ارسلها لبنان ‏بتاريخ 28-1-2022 الى الامم المتحدة.‏

وتابع: “أجريت إتصالاً مع مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة أمال مدللي التي أكدت بدورها عدم وجود أي طلب لبناني بحذف هذه ‏الرسالة، ولفتت إلى أنها ستتابع الموضوع اليوم لمعرفة حقيقة ما جرى وما إذا كان في الأمر خطأ تقنياً”.‏

وقال بو حبيب: “هناك فرضية أن موقع الامم المتحدة تعرض للقرصنة”.‏

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