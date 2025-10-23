العميد خريش يزور مراكز الدفاع المدني في الجنوب ويكرّم شهداء العدوان الإسرائيلي

زار مدير عام الدفاع المدني اللبناني، العميد الركن عماد خريش، بلدة جويا في قضاء صور، برفقة رجل الأعمال الدكتور باسم جعفر، في إطار جولاته التفقدية على مراكز الدفاع المدني في الجنوب. وقد استُقبل بحفاوة من النائب حسين الجشي، ورئيس بلدية جويا فوزي فواز، وأعضاء المجلس البلدي، إضافة إلى عناصر المركز.

خلال اللقاء، أشاد خريش بتضحيات عناصر الدفاع المدني وجهودهم في خدمة المواطنين، لا سيما أثناء العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا أن الدفاع المدني يشكّل خط الدفاع الأول أمام الكوارث والأزمات، ومعلنًا دعم مركز جويا وتزويده بالإمكانات اللازمة.

من جهته، أعلن عضو بلدية جويا نعمان هاشم تقديم قطعة أرض لإنشاء مبنى جديد للمركز، بينما بادر الدكتور باسم جعفر بتقديم تجهيزات طبية للمستوصف التابع للدفاع المدني في البلدة.

وأكد النائب حسين الجشي أن تعزيز قدرات الدفاع المدني يساهم في حماية المواطنين، مشددًا على أن التلاحم بين الدولة والمجتمع يشكّل السد المنيع في مواجهة التحديات.

كما شملت الجولة بلدة دردغيا، حيث تفقد خريش المركز هناك وأشعل شمعة تخليدًا لشهداء الدفاع المدني، مؤكدًا أن تضحياتهم ستظل نبراسًا للعطاء والوفاء والالتزام الوطني. وختم بالقول إن الدفاع المدني ليس مجرد مؤسسة طوارئ، بل عنوان للصمود والإنسانية.