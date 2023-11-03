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العميد خطار تفقد مراكز الدفاع المدني شمالاً واطلع على جهوزيتها

منذ 38 دقيقة
المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار تفقد مراكز الدفاع شمالا

المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار تفقد مراكز الدفاع شمالا

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جال المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، منذ الصباح الباكر، على مراكز الدفاع المدني في الشمال، حيث بدأت الاستعدادات لفصل الشتاء، وذلك استكمالا لجولاته الميدانية التفقدية على المراكز المنتشرة على كل الأراضي اللبنانية.

والتقى خطار عناصر المراكز العضوية التابعة لمركز بشري الإقليمي ومركزي زغرتا الإقليمي ودده.

وتحدث خطار عن “ضرورة البقاء على جهوزية تامة لتلبية نداءات المواطنين والمقيمين بالسرعة المطلوبة، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء”.

ولفت إلى أن “الأهالي لا يجدون من يعينهم إبان تراكم الثلوج، التي تؤدي إلى قطع الطرق واحتجاز السائقين داخل سياراتهم، إلا عناصر الدفاع المدني التي لم ولن تتقاعس يوما عن تأدية واجبها الوطني والإنساني”.

وأعطى “توجيهاته للعناصر بضرورة التقيد بدوام العمل، الانضباط، الامتناع عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر ما يتعلق بالدفاع المدني من دون اذن مسبق، وعدم استلام أي هبة، إلا وفقا للأصول القانونية المعروفة لديهم، وإلا عرضوا أنفسهم لعقوبات مسلكية عند مخالفتهم أي من هذه التوجيهات”.

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